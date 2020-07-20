Рособрнадзор не зафиксировал серьезных нарушений в проведении ЕГЭ 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор не зафиксировал серьезных нарушений при проведении ЕГЭ 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

20 июля в России состоялся экзамен по биологии. Кроме того, была проведена письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. В Рособрнадзоре подчеркнули, что они прошли в штатном режиме.

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев, в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе ведомства.

На ЕГЭ по биологии и иностранным языкам были зарегистрированы 36 тысяч человек. Английский язык так же, как и раньше, остался самым популярным у выпускников – его планировали сдавать 22 тысячи участников.

Ранее возникли жалобы на слишком сложные задания, которые обнаружили в ЕГЭ по химии. В Рособрнадзоре подчеркнули, что составленные варианты экзамена не вышли за рамки школьной программы. В ЕГЭ по химии приняли участие 9 тысяч человек.

В этом году итоговый экзамен для 11-классников проводится с 3 по 25 июля. С результатами ЕГЭ и детальным разбором полученных баллов выпускники и их родители могут ознакомиться в личных кабинетах на портале mos.ru.