ЕГЭ по обществознанию и химии в Москве прошли в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЕГЭ по обществознанию и химии состоялись в Москве 16 июля в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Экзамены прошли в штатном режиме.

По ее словам, обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников – его сдавали 33 тысячи человек.

"Это самый популярный предмет после русского языка и профильной математики. Стабильно высокий интерес также наблюдается и к экзаменам по естественно-научным предметам", – заявила Ракова. Она добавила, что химию сдали 9 тысяч человек.

Всего на участие в ЕГЭ 16 июля зарегистрировалось около 42 тысяч человек. Для проведения экзаменов в столице организовали свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов. В этом году единый госэкзамен сдают только выпускники, которые собираются поступать в вузы.

Экзамен по обществознанию длился 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут. С результатами выпускники смогут ознакомиться в своих личных кабинетах на mos.ru не позднее 30 июля. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Его продолжат ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которые пройдут 20 июля.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в школах столицы соблюдаются все необходимые правила безопасности. Выпускникам на входе измеряют температуру. Все 30 тысяч работников, задействованных в проведении ЕГЭ, также сдали тесты на COVID-19. Ни один сотрудник, у которого была бы выявлена такая инфекция, не допущен к приему экзамена.

