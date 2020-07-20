В Москве 13 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по биологии

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На ЕГЭ по биологии и иностранным языкам зарегистрировалось около 36 тысяч московских выпускников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Самым популярным по-прежнему остается английский язык, в этом году экзамен напишут около 22 тысяч участников. Выпускники выбирают и другие языки, с прошлого года у них также появилась возможность сдавать китайский язык", – рассказала Ракова.
Она добавила, что интерес московские выпускники проявляют и к естественно-научным предметам: на экзамен по биологии в этом году зарегистрировалось свыше 13 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по обществознанию и химии в Москве прошли в штатном режиме. По словам Анастасии Раковой, обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников – его сдавали 33 тысячи человек.
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