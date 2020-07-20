В Москве 13 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по биологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ЕГЭ по биологии и иностранным языкам зарегистрировалось около 36 тысяч московских выпускников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Самым популярным по-прежнему остается английский язык, в этом году экзамен напишут около 22 тысяч участников. Выпускники выбирают и другие языки, с прошлого года у них также появилась возможность сдавать китайский язык", – рассказала Ракова.

Она добавила, что интерес московские выпускники проявляют и к естественно-научным предметам: на экзамен по биологии в этом году зарегистрировалось свыше 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по обществознанию и химии в Москве прошли в штатном режиме. По словам Анастасии Раковой, обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников – его сдавали 33 тысячи человек.