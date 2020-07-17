Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях ЕГЭ по химии

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Рособрнадзоре заявили, что задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Так в ведомстве прокомментировали публикации о жалобах на чрезмерную сложность экзамена, прошедшего 16 июля, передает ТАСС.
Химию сдали 9 тысяч человек. Экзамен длился 3 часа 30 минут. В этом году единый госэкзамен сдают только выпускники, которые собираются поступать в вузы.
С результатами выпускники смогут ознакомиться в своих личных кабинетах на mos.ru не позднее 30 июля. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков.
Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля.
Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: