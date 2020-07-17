Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях ЕГЭ по химии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Рособрнадзоре заявили, что задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Так в ведомстве прокомментировали публикации о жалобах на чрезмерную сложность экзамена, прошедшего 16 июля, передает ТАСС.

Химию сдали 9 тысяч человек. Экзамен длился 3 часа 30 минут. В этом году единый госэкзамен сдают только выпускники, которые собираются поступать в вузы.

С результатами выпускники смогут ознакомиться в своих личных кабинетах на mos.ru не позднее 30 июля. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образцы своих бланков.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.

