Собянин поздравил сборную столицы с победой на чемпионате WorldSkills Russia

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с победой на VIII национальном чемпионате WorldSkills Russia. Об этом мэр сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Собянин рассказал, что участники чемпионата завоевали 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. Мэр подчеркнул, что сборная Москвы заняла первое общекомандное место.

"WorldSkills – это популярное во всем мире движение, соревнования в профессиональном мастерстве, где надо выполнить практические задания за отведенное время. Москвичи хороши и в традиционных ремеслах, таких как ювелирное и плотницкое дело, и в профессиях будущего", – написал Собянин.

Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia – 2020 проходили с 1 по 20 августа. В них приняли участие студенты образовательных учреждений и юниоры в возрасте от 12 до 16 лет. В финал чемпионата в составе сборной Москвы прошли 294 конкурсанта.

Москвичи соревновались за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника".