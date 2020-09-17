Детский чемпионат KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдет в очно-дистанционном формате, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Для юных обучающихся столицы участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills – это уникальная возможность познакомиться с большим количеством интересных и перспективных профессий. Это не просто соревнования по профессиональному мастерству, а программа эффективной ранней профориентации", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявку на участие в чемпионате можно на официальном сайте проекта. Зарегистрировать команду из трех человек необходимо до 30 сентября. До 8 октября участникам предстоит пройти дистанционное задание на сайте чемпионата.

В полуфинал, который пройдет с 29 октября по 12 ноября, пройдут лучшие команды по итогам пройденного задания. Заключительный этап пройдет с 18 ноября по 18 декабря. Уточняется, что выполнять задания участники будут дистанционно в своих учебных заведениях.

В 2019 году чемпионат KidSkills проходил по 10 дисциплинам, в том числе по сити-фермерству, графическому дизайну, кулинарному делу, мультимедийной журналистике, эксплуатации беспилотных авиационных систем, мобильной робототехнике и электронике.

Проект KidSkills стартовал в 2018 году. Во время чемпионата участники знакомятся с востребованными профессиями и приобретают необходимые навыки.