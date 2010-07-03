Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:20

Стартовал полуфинал московского чемпионата KidSkills

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В очный тур полуфинала Московского детского чемпионата KidSkills прошли 1592 ребенка (796 команд), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования будут проходить до 12 ноября на площадках колледжей. В финал чемпионата, который будет проходить с 18 ноября по 18 декабря, смогут пройти до 20 команд в каждой дисциплине.

"Любое соревнование позволяет детям показать и оценить свои способности. Каждый этап требует серьезной подготовки: им нужно много читать, искать новую информацию, учиться работать в команде", – рассказала эксперт WorldSkills Russia Тамара Шарова.

Проект KidSkills стартовал в 2018 году. В чемпионате приняли участие более пяти тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы. С каждым годом набор компетенций будет расширяться новыми, технологичными, усовершенствованными и актуальными компетенциями.

В 2019 году чемпионат KidSkills проходит по 10 дисциплинам, в том числе сити-фермерству, графическому дизайну, кулинарному делу, мультимедийной журналистике, эксплуатации беспилотных авиационных систем, мобильной робототехнике, электронике.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика