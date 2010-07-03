Стартовал полуфинал московского чемпионата KidSkills

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В очный тур полуфинала Московского детского чемпионата KidSkills прошли 1592 ребенка (796 команд), сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования будут проходить до 12 ноября на площадках колледжей. В финал чемпионата, который будет проходить с 18 ноября по 18 декабря, смогут пройти до 20 команд в каждой дисциплине.

"Любое соревнование позволяет детям показать и оценить свои способности. Каждый этап требует серьезной подготовки: им нужно много читать, искать новую информацию, учиться работать в команде", – рассказала эксперт WorldSkills Russia Тамара Шарова.

Проект KidSkills стартовал в 2018 году. В чемпионате приняли участие более пяти тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы. С каждым годом набор компетенций будет расширяться новыми, технологичными, усовершенствованными и актуальными компетенциями.

В 2019 году чемпионат KidSkills проходит по 10 дисциплинам, в том числе сити-фермерству, графическому дизайну, кулинарному делу, мультимедийной журналистике, эксплуатации беспилотных авиационных систем, мобильной робототехнике, электронике.

