Юных москвичей научат журналистике, дизайну и робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 150 мастер-классов подготовили для юных москвичей в рамках чемпионата KidSkills. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проходить по 10 различным компетенциям: кулинарное дело, мультимедийная журналистика, технология виртуальной и дополненной реальности, мобильная робототехника и другие.

Юных участников чемпионата научат создавать эскизы, упаковки и открытки, помогут освоить программы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. На занятиях по "Изготовлению прототипов" детей научат созданию деталей при помощи 3D-ручки.

Приготовить собственное блюдо можно будет на занятиях по кулинарии. На мастер-классах "Сити-фермерство" учащиеся познакомятся с этапом подготовки грунта к высадке растений и создании питательных растворов. А юных блогеров приглашают на уроки по журналистике, где им объяснят, как снимать качественные фото и видео, проводить интервью и помогут написать первые тексты.

Спроектировать ракету смогут участники мастер-классов "Инженерия космических систем", а на занятиях "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" расскажут об особенностях беспилотных автомобилей.

В рамках чемпионата москвичей также научат программировать встраиваемые системы и проводить измерения. Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от шести до девяти лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте KidSkills. Занятия пройдут 12, 19 и 26 октября.

Чемпионат KidSkills представляет собой уникальную площадку для дошкольников и учеников начальных классов, где они познакомятся с профессиями будущего.

