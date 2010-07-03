Юных москвичей научат журналистике, дизайну и робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 150 мастер-классов подготовили для юных москвичей в рамках чемпионата KidSkills. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия будут проходить по 10 различным компетенциям: кулинарное дело, мультимедийная журналистика, технология виртуальной и дополненной реальности, мобильная робототехника и другие.
Юных участников чемпионата научат создавать эскизы, упаковки и открытки, помогут освоить программы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. На занятиях по "Изготовлению прототипов" детей научат созданию деталей при помощи 3D-ручки.
Приготовить собственное блюдо можно будет на занятиях по кулинарии. На мастер-классах "Сити-фермерство" учащиеся познакомятся с этапом подготовки грунта к высадке растений и создании питательных растворов. А юных блогеров приглашают на уроки по журналистике, где им объяснят, как снимать качественные фото и видео, проводить интервью и помогут написать первые тексты.
Спроектировать ракету смогут участники мастер-классов "Инженерия космических систем", а на занятиях "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" расскажут об особенностях беспилотных автомобилей.
В рамках чемпионата москвичей также научат программировать встраиваемые системы и проводить измерения. Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от шести до девяти лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте KidSkills. Занятия пройдут 12, 19 и 26 октября.
Чемпионат KidSkills представляет собой уникальную площадку для дошкольников и учеников начальных классов, где они познакомятся с профессиями будущего.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: