Российский интернет-форум впервые проведут в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Российский интернет-форум (РИФ-2020) впервые пройдет в Москве. На протяжении 23 лет ключевое мероприятие для IT-отрасли проходило в Московской области.
В этом году мероприятие пройдет 21 сентября в центре столицы на площадке Цифрового делового пространства.
В программе форума – выступления, прикладные мастер-классы, форсайт-сессии и презентации цифровых трендов по направлениям: экономика, GovTech, New Media, LifeTech, DeepTech, Digital Transformation, цифровая зрелость, EduTech.
Спикеры и участники обсудят темы в областях искусственного интеллекта, шеринг-экономики и осознанного потребления, биотеха, финтеха, автомобилей и технологий, аналитики социальных сетей и инфлюенс-маркетинга, новых цифровых реальностей и fake news.
"Этот год стал испытанием для бизнеса, государства и человеческих отношений и сильным катализатором для цифровизации всего: традиционных индустрий, госуправления, социальной сферы. Теперь уже всем понятно, что цифра – новое электричество. И именно цифра помогла нам пережить пандемию", – заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, будущее страны в цифровой экономике зависит от совместных усилий правительства и инновационных компаний, а РИФ как раз станет площадкой для живого общения между представителями государства и бизнеса.
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