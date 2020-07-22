В Москве пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 1 по 20 августа пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020. Столицу будут представлять 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Москвичи будут соревноваться за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника", – приводится в материале сообщение пресс-службы комплекса социального развития.

Как уточняется, в августе состоятся отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования пройдут на площадках колледжей и специализированных центров.

Как рассказал начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев, по итогам отборочных соревнований будет сформирован состав участников финала национального чемпионата.

"Для выступления ребят команды московских колледжей подготовили конкурсные площадки, соответствующие всем техническим требованиям и дистанционному формату соревнований", – отметил Куколев.

Победители отборочных соревнований примут участие в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020).

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" заработал Международный лагерь по программированию Future Skills Camp. Проект по автономному пилотированию коптеров объединит представителей 11 стран и более 50 участников.

Молодые специалисты, участвующие в данном проекте, смогут обменяться идеями и наладить контакты. В мероприятии участвуют преподаватели, научные сотрудники, студенты и старшеклассники из Малайзии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Сингапура, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Ганы, Португалии и Барбадоса.