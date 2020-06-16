Московские вузы начнут тестировать технологии VR и 3D-печати

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четыре столичных вуза присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций, передает портал мэра и правительства города.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, на их базе пройдут испытания технологий в сферах образования (EdTech), виртуальной реальности (VR) и ландшафтного дизайна.

Кроме того, апробируют цифровизацию образовательных процессов, новые методы профориентации и проекты по очистке воздуха и дистанционному измерению температуры.

Также протестируют оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати.

В список пвошли НИУ ВШЭ, Московский политехнический университет, Московский государственный технологический университет (МГТУ) "Станкин" и университет "Синергия".

По словам Сергуниной, поддерживать инновационную продукцию и технологий будут системно и на постоянной основе. В 2020 году запланированы около 100 испытаний.

Всего в программе задействованы более 40 площадок, в том числе Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, РУДН и МИФИ.

Московский государственный университет имени Ломоносова ранее был признан лучшим российским вузом в мировом рейтинге Quacquarelli Symonds. Он занял рекордное 74-е место.