МГУ стал лучшим российским вузом в мировом рейтинге QS

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Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в мировом рейтинге Quacquarelli Symonds. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Так, Московский государственный университет занял рекордное для российских вузов 74 место в списке.

"МГУ имени Ломоносова занял 74 место, что на 10 позиций выше прошлогоднего результата. Начиная с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 46 пунктов и ни разу не показал отрицательную динамику", – сообщает пресс-служба МГУ.

Там подчеркнули, что ни один российский вуз ранее не поднимался столь высоко в глобальных мировых рейтингах. МГУ смог занять свою позицию в таблице благодаря репутации в мировом академическом сообществе. Так, по показателю "Академическая репутация" университет закрепился на 71 месте в рейтинге.

"В прошлом году МГУ занял 77 место по этому показателю (улучшение на шесть пунктов)", – пояснили в пресс-службе.

Еще одной причиной успешного усиления позиций вуза в рейтинге стало проведение работ по привлечению иностранных студентов и преподавателей, добавили в вузе.

Ранее МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге CWUR. Московский государственный университет имени Ломоносова в текущем году смог подняться на 193 место.