МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге CWUR

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим из 46 российских университетов и научных институтов по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторы рейтинга рассказали, что в этом году МГУ поднялся в таблице на 193-е место. Университет улучшил свои показатели в области востребованности и научной деятельности. Он стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-200. Рейтинг этого года включает институты Российской академии наук.

"Это потрясающе, что российские университеты улучшили свои позиции в мировом лидерстве. Рейтинг этого года подтверждает, что Россия имеет хорошую систему высшего образования, и с улучшенным финансированием российские вузы смогут еще более успешно конкурировать с лучшими университетами мира", – заявил президент CWUR доктор Надим Махассен.

Лидирующую позицию в рейтинге девятый год подряд занял Гарвардский университет. Он занимает первое место в мире по шести показателям из семи и третье место – по качеству обучения. За ним идет Массачусетский технологический институт.

В таблице также фигурируют Стэнфордский, Кембриджский, Оксфордский и Колумбийский университеты, а также Принстонский и Пенсильванский университеты и другие.

В феврале МГУ вошел в пятерку лучших университетов развивающихся стран по версии журнала Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). При составлении рейтинга учитывались образовательная составляющая, научно-исследовательская деятельность, трансфер знаний и международное сотрудничество.

