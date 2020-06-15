Более 10 тыс студентов присоединились к добровольному экзамену

15 июня, 22:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что более 10 тысяч столичных студентов приняли участие в первом этапе добровольного квалификационного экзамена. Об этом глава города сообщил на своей странице ВКонтакте.
Он напомнил, что период онлайн-этапа испытания продлили до 26 июня. Также Собянин отметил, что у студентов будет возможность поучаствовать или пройти тест повторно.
Глава города заявил, что экзамен подразумевает возможность выбора сразу нескольких профессий. Он сообщил, что самыми популярными направлениями в 2020 году стали специалист по государственному и муниципальному управлению, менеджер проектов и предприниматель, педагог и бизнес-аналитик.
Он отметил, что в экзамене приняли участие также студенты из других стран. В частности, испытание прошли представители вузов Великобритании, США, Китая и Финляндии.
Собянин напомнил, что проект добровольного квалификационного экзамена предназначен для студентов третьих и старших курсов. В рамках второго этапа участникам предоставят практические кейсы от сотрудников крупных компаний.
По словам мэра Москвы, проект направлен на проверку знаний студентов на практике, а также на поиск призвания.
Ранее стало известно, что ДКЭ организуют по 50 профессиям. Студенты третьего курса ответят на 70 вопросов, четвертого – на 100.
Онлайн-этап Добровольного квалификационного экзамена продлен до 26 июня
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