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06:37

Шесть тысяч студентов сдали квалификационный экзамен

мэр Москвы Сергей Собянин

06:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Добровольный квалификационный экзамен сдали более шести тысяч московских студентов.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter, 248 человек показали, что их знания соответствуют требованиям работодателей.

"23 из них сдали со 100-процентным результатом. Ребятам предложат стажировку, а затем, возможно, трудоустройство в крупных компаниях", – написал мэр.

Добровольный квалификационный экзамен – проект, созданный для оценки знаний студентов третьих-четвертых курсов и первых-вторых курсов магистратуры.

Он проходил с 20 марта по 22 мая по 40 специальностям. На первом этапе студенты 90 московских вузов приняли участие в онлайн-тестировании.

На втором этапе 1014 участников в игровой форме решали задачи. Знания студентов оценивали представители профильных компаний.

Ученик московской школы ранее стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады. Всего столичные школьники завоевали четыре награды.

В этом году 6000 студентов сдавали Добровольный квалификационный экзамен

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