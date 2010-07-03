Московские школьники победили во Всероссийской олимпиаде

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Школьники из Москвы одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

"В копилке столичной сборной 943 диплома (204 диплома победителей). Это более 40 процентов от всех врученных наград", – рассказали РИА Новости в департаменте образования.

В числе самых результативных оказались олимпиады по экономике (17 дипломов победителей), английскому языку (15 первых мест), физике и праву (по 14 дипломов победителей), химии (13 дипломов победителей).

Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по "олимпийской лестнице" с учетом своих результатов.



"Москва в цифрах": победы московских школьников

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.

