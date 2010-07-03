Московские школьники победили во Всероссийской олимпиаде

Школьники из Москвы одержали победу по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).
"В копилке столичной сборной 943 диплома (204 диплома победителей). Это более 40 процентов от всех врученных наград", – рассказали РИА Новости в департаменте образования.
В числе самых результативных оказались олимпиады по экономике (17 дипломов победителей), английскому языку (15 первых мест), физике и праву (по 14 дипломов победителей), химии (13 дипломов победителей).
Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по "олимпийской лестнице" с учетом своих результатов.
"Москва в цифрах": победы московских школьников
Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.
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