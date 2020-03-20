Первый этап добровольного квалификационного экзамена стартует в марте

07:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый этап добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) стартует 20 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это онлайн-тестирование, которое поможет старшекурсникам проверить знания о профессии.
ДКЭ организуют по 50 профессиям. Студенты третьего курса ответят на 70 вопросов, четвертого – на 100.
Начальный этап – теоретический, он будет продолжаться шесть недель. На втором участникам предложат разобрать практические кейсы от компаний.
После успешного прохождения первых двух этапов ДКЭ, студентов могут пригласить на оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Тем, кто не сдаст экзамен, предложат посетить бесплатные обучающие курсы.
Впервые ДКЭ состоялся в 2017 году, тогда в нем участвовали почти 350 студентов. В 2018-м участниками стали 2350 человек, в 2019-м – более шести тысяч из 100 учебных заведений города. Количество партнеров выросло с 8 до 70. В прошлом году трудоустройство и оплачиваемую стажировку предложили 198 учащимся.
В начале марта завершился четырнадцатый розыгрыш Открытой олимпиады по программированию завершился в Москве. Представители местных школ завоевали 48 дипломов (14 – победных). В соревновании участвовали более 400 учащихся из школ России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии.
Названы также финалисты конкурса "Школа самых классных классных – 2020". В конкурсе участвуют команды городских школ, в состав которых входят шесть классных руководителей и замдиректора.
Испытания первого этапа конкурса проходили с января по март, в них участвовали 97 команд. Во втором туре оказались 25 коллективов.
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