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Общество

09:37

Во второй тур конкурса "Школа самых классных классных" прошли 25 команд

общество образование город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве назвали финалистов конкурса "Школа самых классных классных – 2020". В конкурсе участвуют команды городских школ, в состав которых входят шесть классных руководителей и заместитель директора. Испытания первого этапа конкурса проходили с января по март, в них участвовали 97 команд. Во второй тур прошли 25 команд, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Во втором этапе будет несколько испытаний. Участники продемонстрируют рекламу-представление своей школы, проведут мастер-класс на тему "Диалог с будущим", а также проявят себя в интеллектуальной дуэли и выполнят задания на импровизацию.

Председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций столицы Максим Иванцов отметил, что ценной компетенцией является умение работать в команде.

"Конкурс направлен на то, чтобы найти такие команды московских классных руководителей. Команды, которые смогут передать свои умения другим – ученикам, коллегам, школам", – приводятся в материале слова Иванцова.

Список школ, команды которых прошли во второй тур, можно посмотреть на mos.ru.

Ранее в Москве завершился четырнадцатый розыгрыш Открытой олимпиады по программированию. Представители местных школ завоевали 48 дипломов (14 – победных).

Всего в соревновании приняло участие более 400 учащихся из школ России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии.

Открытая олимпиада по программированию впервые была проведена в 2002 году. Задания рассчитаны на школьников с 5 по 11 класс, оценивается она по первому (высшему) уровню – это значит, что победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в университет.

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