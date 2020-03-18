Во второй тур конкурса "Школа самых классных классных" прошли 25 команд

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве назвали финалистов конкурса "Школа самых классных классных – 2020". В конкурсе участвуют команды городских школ, в состав которых входят шесть классных руководителей и заместитель директора. Испытания первого этапа конкурса проходили с января по март, в них участвовали 97 команд. Во второй тур прошли 25 команд, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Во втором этапе будет несколько испытаний. Участники продемонстрируют рекламу-представление своей школы, проведут мастер-класс на тему "Диалог с будущим", а также проявят себя в интеллектуальной дуэли и выполнят задания на импровизацию.
Председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций столицы Максим Иванцов отметил, что ценной компетенцией является умение работать в команде.
"Конкурс направлен на то, чтобы найти такие команды московских классных руководителей. Команды, которые смогут передать свои умения другим – ученикам, коллегам, школам", – приводятся в материале слова Иванцова.
Список школ, команды которых прошли во второй тур, можно посмотреть на mos.ru.
Ранее в Москве завершился четырнадцатый розыгрыш Открытой олимпиады по программированию. Представители местных школ завоевали 48 дипломов (14 – победных).
Всего в соревновании приняло участие более 400 учащихся из школ России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии.
Открытая олимпиада по программированию впервые была проведена в 2002 году. Задания рассчитаны на школьников с 5 по 11 класс, оценивается она по первому (высшему) уровню – это значит, что победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в университет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: