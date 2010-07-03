Студенты из Москвы выступят на ЧМ по программированию

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Почти 30 студенческих команд представят Москву в полуфинале чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра развития IT-образования Московского физико-технического института (МФТИ), заявка сформировалась по итогам четвертьфинального турнира Moscow Programming Contest.

Победителем стала команда из НИУ ВШЭ Logarifmya4ka. На втором месте расположилась сборная МГУ им. М. В. Ломоносова NoNames. Замкнула тройку призеров команда МФТИ Godnotent. За выход в полуфинал боролись 294 столичных программиста из 98 команд.

Вне конкурса участвовала команда "Яндекса", занявшая 10 место. Полуфинал чемпионата Северо-Восточного европейского региона для сборных из России и стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.

Москву также представят команды из МИФИ, МАИ, МГПУ, МИСиС и МГТУ им. Н. Баумана. Победители представят Россию в суперфинале чемпионата в Москве 25 июня 2020 года. Россияне уже восемь лет побеждают в соревнованиях ICPC.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавит организационный комитет по подготовке и проведению суперфинала ICPC.