Устройство для имитации биологической памяти изобрели в МФТИ

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Устройство, имитирующее биологическую память, изобрели ученые Московского физико-технического института (МФТИ).

Разработка может стать основой для будущих нейроморфных компьютеров, с аналоговой архитектурой, которые лежат в основе искусственного интеллекта.

Такие машины могли бы проводить вычисления быстрее и тратить несоизмеримо меньше электроэнергии, говорится в статье в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Физики представили ячейку памяти или мемристор второго рода на базе оксида гафния. Свое название он берет от английских слов memory и resistor.

Мемристор является базовым компонентом нейрокомпьютеров, который пропускает либо блокирует нервные импульсы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Устройство запоминает информацию и естественным образом постепенно забывает те данные, к которым давно не обращались.

Ранее сообщалось, что ученые МФТИ работают над созданием нового типа искусственного интеллекта – аналога человеческого сознания.