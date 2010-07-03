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15:21

Физик из России получил премию Национальной академии наук США

наука

15:21

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Фото: vk.com/strnov

Национальная академия наук США присудила престижную премию Cozzarelli Prize россиянину Алексею Мельникову. Ученый удостоился награды за публикации, которые связывают машинный интеллект и эксперименты в квантовой физике, сообщает сайт Московского физико-технического института.

Премия Cozzarelli Prize, названная в честь покойного главреда журнала PNAS Николаса Коццарелли, вручается каждый год и отмечает работы, отражающие научное совершенство и оригинальность.

Награждение лауреатов состоится 28 апреля на торжественной церемонии в Вашингтоне. Неделю назад журнал назвал шесть научных работ, удостоившихся этой премии в 2018 году. Каждая из них стала лучшей в одной из шести предметных областей.

Закончивший МФТИ Алексей Мельников победил в области физики и математики. Ему вместе с соавторами удалось выяснить, как можно ускорить открытия в области квантовой физики, используя особый "креативный" искусственный интеллект. С его помощью ученые смогут выбирать варианты, наиболее перспективные с научной точки зрения.

Сейчас ученый работает над созданием технологий квантового машинного обучения, а также разрабатывает новые методы реализации машинного интеллекта для научных открытий.

Ранее группа российских, американских и швейцарских физиков заставила квантовый компьютер на долю секунды вернуться в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики. Исследователи искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону.

наука

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