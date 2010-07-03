Российские физики повернули время вспять

Российские, американские и швейцарские ученые заставили квантовый компьютер на долю секунды вернуться в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики.
В докладе ученых, приведенном в журнале Scientific Reports, отмечается, что это одна из серии работ, посвященных возможности нарушить второе начало термодинамики, – закона физики, тесно связанного с различием между прошлым и будущим.
Отмечается, что исследователи искусственно создали такое состояние системы, которое само развивается в обратную с точки зрения второго начала сторону.
Несколько лет назад ученые обнаружили, что второе начало термодинамики может нарушаться на квантовом уровне. Это позволило создать квантовый аналог знаменитого "демона Максвелла" – гипотетического существа, сортирующего быстрые и медленные молекулы. В 2018 году российские физики успешно реализовали эту идею на практике с помощью американской аппаратуры.
Объединив два или три кубита, элементарных вычислительных модулей и ячеек памяти квантовых компьютеров IBM, ученые заполнили их определенным набором чисел и начали манипулировать их содержимым так, что уровень хаоса внутри этой квантовой системы начал быстро расти.
В результате этого кубиты на мгновение вернулись в свое исходное состояние. Правда, это удалось сделать в 80% случаев для двух ячеек памяти и лишь в половине попыток для трех кубитов.
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