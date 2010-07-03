Медведев возглавит комитет по проведению финала ЧМ по программированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев возглавит организационный комитет по подготовке и проведению в Москве в 2020 году финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (International Collegiate Programming Contest).

Распоряжение правительства датируется 21 октября. Оно размещено на портале правовой информации.

За организационно-техническое обеспечение деятельности комитета отвечает Минкомсвязь, ФТС обеспечит совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля товаров для финала ICPC, МИД будет обеспечивать выдачу виз участникам, гостям, журналистам (без взимания сборов за их выдачу).

Расходы на подготовку и проведения чемпионата будут осуществляться в пределах бюджета на 2019 и 2020 годы. Правительству Москвы рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения ICPC. Предполагается покрыть часть расходов из внебюджетных источников и средств спонсоров.

ICPC проводится регулярно c 1977 года. В 2017-2018 годах в очных этапах турнира участвовали около 50 тысяч студентов-программистов из более 3100 университетов 111 стран мира.

По правилам чемпионата, участвуют команды из трех человек не старше 25 лет. В распоряжении команды есть один компьютер и пять часов. Им задают решить задачи по программированию, цель – решить как можно больше. Сезон ICPC состоит из четырех туров.

Соревнования пройдут на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). В состав оргкомитета вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и исполнительный директор ICPC Уильям Паучер.

В 2014 году чемпионат выиграла команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Второе место заняли студенты МГУ.

