Школьники Москвы завоевали 48 дипломов Открытой олимпиады по программированию

18:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четырнадцатый розыгрыш Открытой олимпиады по программированию завершился в Москве. Представители местных школ завоевали 48 дипломов (14 – победных), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Всего в соревновании приняли участие более 400 учащихся из школ России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Болгарии и Сербии.
"Открытая олимпиада по программированию – еще и прекрасная тренировка перед Всероссийской олимпиадой по информатике, за победу на которой ребята смогут получить премию от мэра Москвы – 500 тысяч рублей", – подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
В свою очередь, правительство России выпустило постановление о грантах в размере 125 тысяч рублей для юных специалистов в области математики и информатики.
Открытая олимпиада по программированию впервые была проведена в 2002 году. Задания рассчитаны на школьников с 5 по 11 класс, оценивается она по первому (высшему) уровню – это значит, что победители и призеры заключительных этапов могут претендовать на льготы при поступлении в университет.
Организаторами турнира для школьников традиционно выступают Центр педагогического мастерства, Московский физико-технический институт, Московский государственный университет имени Ломоносова при поддержке департамента образования и науки города Москвы.
В феврале 2020 года сообщалось, что для столичных школьников и всех желающих провели экскурсии, объединенные темой информационных технологий. Посещение компаний и технопарков было организовано в рамках акции "День без турникетов".
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