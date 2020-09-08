Столичные школьники завоевали два серебра на олимпиаде по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали две серебренные медали на IV Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Также на соревнованиях Россию представляли школьники из Челябинской области и Казани, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"IV Европейская олимпиада юниоров по информатике проходила с 2 по 6 сентября в онлайн-формате. Она состояла из двух туров. В соревнованиях участвовали школьники из 27 стран мира. От каждой было представлено по четыре человека в возрасте не старше 15 лет. Ребят отбирали по результатам национальных соревнований – в России это Всероссийская олимпиада по информатике", – говорится в сообщении.

Европейская олимпиада юниоров по информатике считается тренировкой перед крупными международными соревнованиями, говорится в материале. Международная олимпиада по информатике в этом году будет проходить онлайн с 13 до 19 сентября.

Ранее стало известно, что более двух тысяч московских выпускников получили медали "За особые успехи в обучении". Наград удостоились победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и выпускники, которые получили 100 баллов по русскому языку, информатике или физике в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Московская медаль "За особые успехи в обучении" была учреждена по итогам 2013/2014 учебного года. Медаль вручается победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, которые либо набрали 100 баллов на ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, либо набрали более 220 баллов на ЕГЭ по трем предметам или же имеют в аттестате только оценки "отлично".

