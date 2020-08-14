Олимпиадные школы от МФТИ впервые пройдут осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский физико-технический институт впервые проведет олимпиадные школы в период осенних каникул, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра развития ИТ-образования МФТИ.

"Обычно олимпиадные школы проводились в период зимних и летних каникул. В этом году они впервые пройдут осенью – с 25 по 31 октября. Ученики с 7 по 11 классы смогут выбрать для себя направления математики, химии, информатики и физики. В начале сентября стартует отборочное тестирование. Смена продлится всего семь дней. Занятия будут проводить члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов, среди которых – МФТИ, МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Ecole Polytechnique и Северо-Восточный университет Бостона", – говорится в сообщении.

Директор по дистанционным программам МФТИ АлексеЙ Малеев отметил, что дополнительную смену в этом году решили открыть для того, чтобы школьники смогли тратить каникулы с пользой и добирать необходимые знания.

"Мы обязательно сохраним атмосферу лагеря, поэтому для ребят организуют игры, квизы, совместные дискуссии", – отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников. Для призеров олимпиады размер выплат составит 300 тысяч рублей.