Олимпиадные школы от МФТИ впервые пройдут осенью

18:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский физико-технический институт впервые проведет олимпиадные школы в период осенних каникул, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра развития ИТ-образования МФТИ.
"Обычно олимпиадные школы проводились в период зимних и летних каникул. В этом году они впервые пройдут осенью – с 25 по 31 октября. Ученики с 7 по 11 классы смогут выбрать для себя направления математики, химии, информатики и физики. В начале сентября стартует отборочное тестирование. Смена продлится всего семь дней. Занятия будут проводить члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов, среди которых – МФТИ, МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Ecole Polytechnique и Северо-Восточный университет Бостона", – говорится в сообщении.
Директор по дистанционным программам МФТИ АлексеЙ Малеев отметил, что дополнительную смену в этом году решили открыть для того, чтобы школьники смогли тратить каникулы с пользой и добирать необходимые знания.
"Мы обязательно сохраним атмосферу лагеря, поэтому для ребят организуют игры, квизы, совместные дискуссии", – отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников. Для призеров олимпиады размер выплат составит 300 тысяч рублей.
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