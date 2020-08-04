Порядка 3 тыс школьников приняли участие в программе "Московские каникулы онлайн"

17:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Программа "Московские каникулы онлайн", разработанная и реализованная Центром педагогического мастерства, завершилась в столице 31 июля. В мероприятиях проекта приняли участие 2,8 тысячи учеников, передает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в программе зарегистрировались воспитанники 236 столичных школ. Для них подготовили вебинары, мастер-классы и тематические викторины по предметам школьной программы. Их разрабатывали 95 преподавателей и тренеров столичных команд на Всероссийской олимпиаде школьников.
"Уникальность данной программы заключалась в том, что она подходит для широкого круга школьников: и для опытных участников олимпиад, и для новичков. Мероприятия были организованы таким образом, чтобы никому не было скучно, а каждый участник точно узнавал что-то новое", – заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Специалист отметил, что школьники с интересом участвовали в мероприятиях цифровой версии "Московских каникул". Наиболее активными по числу заявок на участие стали учащиеся школ № 625, 1535 и 1525.
Записи лекций, обучающие игры и викторины сохранены на сайте проекта, к ним можно обратиться в любой момент.
В конце июля в Москве завершился проект "Лето моей карьеры", который был организован центром "Моя карьера" в рамках программы летней занятости для школьников. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что акцией заинтересовались около тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: