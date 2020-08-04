Порядка 3 тыс школьников приняли участие в программе "Московские каникулы онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программа "Московские каникулы онлайн", разработанная и реализованная Центром педагогического мастерства, завершилась в столице 31 июля. В мероприятиях проекта приняли участие 2,8 тысячи учеников, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в программе зарегистрировались воспитанники 236 столичных школ. Для них подготовили вебинары, мастер-классы и тематические викторины по предметам школьной программы. Их разрабатывали 95 преподавателей и тренеров столичных команд на Всероссийской олимпиаде школьников.

"Уникальность данной программы заключалась в том, что она подходит для широкого круга школьников: и для опытных участников олимпиад, и для новичков. Мероприятия были организованы таким образом, чтобы никому не было скучно, а каждый участник точно узнавал что-то новое", – заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Специалист отметил, что школьники с интересом участвовали в мероприятиях цифровой версии "Московских каникул". Наиболее активными по числу заявок на участие стали учащиеся школ № 625, 1535 и 1525.

Записи лекций, обучающие игры и викторины сохранены на сайте проекта, к ним можно обратиться в любой момент.

В конце июля в Москве завершился проект "Лето моей карьеры", который был организован центром "Моя карьера" в рамках программы летней занятости для школьников. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что акцией заинтересовались около тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

