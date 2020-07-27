Московские школьники завоевали два золота на Европейской олимпиаде по физике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое учащихся столичных школ завоевали золотые медали Европейской олимпиады по физике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она проходила с 20 по 26 июля в формате онлайн, участвовало свыше 250 школьников более чем из 50 стран. Россию представляли пятеро, помимо москвичей – ученицы школы № 2007 Татьяны Емельяновой и ученика школы № 1589 Максима Покровского – в сборную вошли школьники из Санкт-Петербурга, Московской и Кировской областей. На их счету еще три награды.

К состязанию российскую команду готовили ведущие преподаватели в области физики. Среди них Виталий Шевченко – сотрудник Центра педагогического мастерства, заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института.

Олимпиада состояла из двух этапов. Теоретический состоял из трех задач легкого, среднего и высокого уровней сложности, в экспериментальном было еще две задачи.

Четыре золотых и одну серебряную медаль получили столичные школьники на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Всего участвовало 130 учеников из 27 стран. В сборной России было десять школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Челябинской и Вологодской областей.

Более 400 учащихся 8–11-х классов столичных школ стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников по генетике. По этой дисциплине она проводилась впервые.

Задания включали вопросы по молекулярной генетике, вирусологии и генной инженерии. Участники должны были выполнить их за четыре часа.