Московские школьники стали золотыми медалистами Международной олимпиады по химии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре золотых и одну серебряную медаль получили столичные школьники на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ребятам предстояло пройти два теоретических тура. В первом им нужно было решить задачи из программы специализированных химических классов, а во втором задания можно было выбирать самостоятельно.

В олимпиаде приняли участие 130 учеников из 27 стран мира. В сборную России вошли десять школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Челябинской и Вологодской областей.

Двое золотых медалистов из Москвы примут участие в Международной химической олимпиаде, которая состоится 25 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил поощрительные выплаты призерам чемпионата "Абилимпикс" – ежегодного профессионального состязания для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.