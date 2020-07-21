Московские школьники стали золотыми медалистами Международной олимпиады по химии

10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре золотых и одну серебряную медаль получили столичные школьники на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Ребятам предстояло пройти два теоретических тура. В первом им нужно было решить задачи из программы специализированных химических классов, а во втором задания можно было выбирать самостоятельно.
В олимпиаде приняли участие 130 учеников из 27 стран мира. В сборную России вошли десять школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Челябинской и Вологодской областей.
Двое золотых медалистов из Москвы примут участие в Международной химической олимпиаде, которая состоится 25 июля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил поощрительные выплаты призерам чемпионата "Абилимпикс" – ежегодного профессионального состязания для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
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