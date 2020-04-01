Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:32

Призеры чемпионата "Абилимпикс" получат поощрительные выплаты

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил поощрительные выплаты призерам чемпионата "Абилимпикс" – ежегодного профессионального состязания для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Денежные призы получат победители и призеры, выступающие за столичную команду, информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что денежная выплата составит 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе, 100 тысяч – за третье. Всего на такие поощрения выделено 40,3 миллиона рублей из столичного бюджета.

Известно, что в прошлом году сборная Москвы выиграла общекомандный зачет, завоевав 182 медали на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Столицу представляли 128 школьников, 69 студентов и 62 специалиста.

Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции от торжественной церемонии вручения наград решили отказаться.

Ранее стало известно о порядке начисления выплат для безработных москвичей. Сообщалось, что компенсационные выплаты в размере 19,5 тысячи рублей в месяц смогут получить те горожане, которые в 2020 году отработали не менее 60 дней.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика