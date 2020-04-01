Призеры чемпионата "Абилимпикс" получат поощрительные выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил поощрительные выплаты призерам чемпионата "Абилимпикс" – ежегодного профессионального состязания для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Денежные призы получат победители и призеры, выступающие за столичную команду, информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что денежная выплата составит 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе, 100 тысяч – за третье. Всего на такие поощрения выделено 40,3 миллиона рублей из столичного бюджета.

Известно, что в прошлом году сборная Москвы выиграла общекомандный зачет, завоевав 182 медали на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Столицу представляли 128 школьников, 69 студентов и 62 специалиста.

Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции от торжественной церемонии вручения наград решили отказаться.

Ранее стало известно о порядке начисления выплат для безработных москвичей. Сообщалось, что компенсационные выплаты в размере 19,5 тысячи рублей в месяц смогут получить те горожане, которые в 2020 году отработали не менее 60 дней.