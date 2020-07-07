Первые онлайн-соревнования "Энергия движения" состоялись в Москве

17:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первые дистанционные соревнования "Энергия движения" среди школьников состоялись в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В состязаниях приняли участие 450 человек. Школьники в возрасте от 8 до 14 лет соревновались в таких дисциплинах, как аэробика и хип-хоп. Состязания прошли в три этапа.
В рамках первого этапа школьники изучили несколько танцевальных связок и комплексных упражнений. Задания разработали победительница международных соревнований по хип-хопу Мария Рахманенко и двукратная чемпионка мира и Европы по фитнес-аэробике Александра Кулькова. Результаты обучения участники должны были записать на видео.
На втором этапе школьники должны были пройти более сложное задание. В него вошли элементы на баланс и координацию, которые участники должны были продемонстрировать.
Финальный этап предусматривал разработку школьниками собственных танцевальных связок. Их результаты оценивали члены столичной Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики.
Победительницей соревнований по аэробике в возрастной категории от 8 до 10 лет стала ученица школы № 2126 Яна Дубникова. В более старшей категории обладательницей первого места стала Екатерина Филонова из того же образовательного учреждения.
Что касается номинации "Хип-хоп", то в ней первые места заняли Ульяна Пименова из школы № 1298 (8–10 лет), Сергей Козлов из школы имени маршала В. И. Чуйкова (11–12 лет), а также Мария Дроздова из школы № 2129 (13–14 лет).
Победители получили кубки, медали и призы. Остальные ребята стали обладателями электронных сертификатов. Кроме того, члены федерации рассказали участникам соревнований, как улучшить технику исполнения танцев.
Замдиректора центра "Патриот.Спорт" Александр Добряков отметил, что соревнования позволили детям пройти курсы по хип-хопу и аэробике вместе с профессионалами. Он подчеркнул, что в процессе обучения участники состязаний имели возможность задать вопросы спортсменам.
"Онлайн-обучение оказалось очень эффективным. Мы думали, что всего будет 60 финалистов, но многие ребята показали прекрасный уровень подготовки, и поэтому участниками финального этапа стали 73 человека", – поделился впечатлениями Добряков.
Дистанционный формат проведения соревнований становится все более популярным в Москве. Так, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась серия онлайн-турниров по шахматам для школьников. Организатором выступил московский центр "Патриот.Спорт".
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