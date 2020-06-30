Более 400 московских школьников стали победителями и призерами олимпиады по генетике

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 400 учащихся 8–11-х классов столичных школ стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников по генетике, которая проходила с 18 по 26 июня в дистанционном режиме. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что олимпиада по этой дисциплине проводилась впервые.
"В этом году олимпиада прошла только в электронном формате. На следующий год мы планируем сохранить онлайн-формат для отборочного тура, а финальный проведем очно, в том числе с практическими заданиями", – рассказал Ященко.
В материале говорится, что задания включали вопросы по молекулярной генетике, вирусологии и генной инженерии. Участники должны были выполнить их за четыре часа.
Победители и призеры олимпиады получат электронные дипломы.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что столичные учителя получили 2 856 грантов правительства столицы за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ). Ракова уточнила, что за три года существования проекта гранты получили 1,5 тысячи педагогов из 449 школ города.
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