Более 400 московских школьников стали победителями и призерами олимпиады по генетике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 400 учащихся 8–11-х классов столичных школ стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников по генетике, которая проходила с 18 по 26 июня в дистанционном режиме. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что олимпиада по этой дисциплине проводилась впервые.

"В этом году олимпиада прошла только в электронном формате. На следующий год мы планируем сохранить онлайн-формат для отборочного тура, а финальный проведем очно, в том числе с практическими заданиями", – рассказал Ященко.

В материале говорится, что задания включали вопросы по молекулярной генетике, вирусологии и генной инженерии. Участники должны были выполнить их за четыре часа.

Победители и призеры олимпиады получат электронные дипломы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что столичные учителя получили 2 856 грантов правительства столицы за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ). Ракова уточнила, что за три года существования проекта гранты получили 1,5 тысячи педагогов из 449 школ города.

