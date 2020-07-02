Школьникам предложили записать видеоролик о семейных традициях

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Онлайн-акция "Наши традиции" пройдет в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
Школьников, студентов и их родителей приглашают записать видеорассказы об обычаях, которые из поколения в поколение передаются в их семьях. Традициями могут быть как масштабные события в семье, так и ежедневные ритуалы.
"Это могут быть как ежедневные ритуалы, так и более масштабные обычаи: высадка деревьев каждую весну, занятия спортом по выходным, участие в акции "Бессмертный полк" или совместный просмотр парада Победы", – отметил в пресс-службе.
Мероприятие запускает московский центр "Патриот. Спорт" в рамках образовательного волонтерского проекта "Эстафета живых дел". Ролики следует загрузить в облачное хранилище и прикрепить ссылку в форму или разместить в соцсетях с хештегами #ПатриотСпорт и #НашиТрадиции.
Работы принимаются до 7 июля. Видео смонтируют в один ролик и разместят в официальных группах центра "Патриот. Спорт" в соцсетях.
Ранее сообщалось, что на проезд в двухэтажных купейных вагонах для школьников будет действовать скидка 50%. Воспользоваться ей смогут ученики с 1 июля по 31 августа.
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