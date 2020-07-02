В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ

Основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников всей страны начнется 3 июля. В этом году проходить аттестацию будут только те выпускники, которые в дальнейшем планируют поступить в высшие учебные заведения. Разбираемся, как лучше всего провести последний день перед важным экзаменом и стоит ли судорожно повторять пройденный материал.



Безопасный экзамен

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

ЕГЭ по информатике, географии и литературе назначены на 3 июля. Сдавать экзамен в этом году планирует более 736 тысяч российских школьников – это те одиннадцатиклассники, которые хотят получить высшее образование. В Москве желающих сдать экзамен порядка 80 тысяч человек, из которых 64 тысячи – выпускники 2020 года.



Расписание ЕГЭ по другим предметам:

6 и 7 июля – русский язык;

10 июля – профильная математика;

13 июля – история и физика;

16 июля – обществознание и химия;

20 июля – биология и иностранные языки (за исключением раздела "Говорение");

22 и 23 июля – иностранные языки (устная часть) .

Кроме того, 24 июля – резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков. Проверить свои знания по ним можно будет 25 июля.

ЕГЭ по другим предметам:Кроме того, 24 июля –для сдачи ЕГЭ по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков. Проверить свои знания по ним можно будет 25 июля.

Вторая экзаменационная волна начнется в августе. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.

Все экзамены будут проходить очно, но с соблюдением необходимых мер безопасности. По словам врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, аудитории обязательно продезинфицируют перед каждым экзаменом, а также установят дозаторы с антисептиком на входе.





Анзор Музаев врио руководителя Рособрнадзора Самое важное и первое – это безопасность детей и организаторов... Делается все, чтобы экзамен был не только безопасным, но и комфортным. Мы понимаем, что выпускники и родители утомлены ожиданием и обстановкой… Права на ошибку у нас нет. Мы прикладываем все усилия, чтобы не было сбоев.

Он подчеркнул, что маски и перчатки обязательны только для организаторов, а к школьникам таких требований нет. Однако, по мнению Музаева, каждый регион имеет право принять иное решение в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Уточняется, что на входе обязательно будут дежурить медицинские работники, которые проверят температуру выпускников и организаторов, отследят наличие симптомов ОРВИ, а в аудиториях сдающих ЕГЭ рассадят на расстоянии полутора метров.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все сотрудники, которые будут задействованы в проведении экзамена, пройдут тестирование на коронавирус.

"Все сотрудники, которые участвуют в сдаче ЕГЭ, – от учителей до охранников – в обязательном порядке сдадут анализы на коронавирус", – сказала она.

А вот выпускникам проходить тест на коронавирус не нужно. Общественных наблюдателей в аудиториях в этот раз не будет."Они будут находиться в коридорах и других зонах...У нас 2 076 федеральных онлайн-наблюдателей. Будут функционировать 37 ситуационных центров. Многие наблюдатели, обученные нами, будут проводить общественное наблюдение на дому", – объяснил Музаев.

Кроме того, если ученик находится на самоизоляции после контакта с заболевшим COVID-19, он может сдать экзамен в резервные дни, но при этом необходимо предоставить справку из медучреждения.



Отставить панику

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Президент Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков в беседе с Москвой 24 заявил, что перед экзаменом лучше всего о нем не думать.

"Я полагаю, лучше всего забыть о нем и спокойно пойти... Думаю, что вузы станут отбирать по другим критериям. Они в большей степени будут ориентированы на свои собственные экзамены, а сертификат ЕГЭ будут принимать постольку-поскольку", – сказал эксперт.





Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования ЕГЭ просто надо сдать и постараться не получить отрицательную оценку. Не надо устраивать никакой нервотрепки. Есть пословица: "Перед смертью не надышишься". А перед экзаменом все равно сейчас ничего сверхъестественного не выучить.

Родителям же специалист порекомендовал успокоить ребят и дать им возможность отдохнуть. "Пусть спокойно в семейной обстановке отдохнут, нормально выспятся и идут на экзамен, не переживая", – заключил Комков.

В свою очередь, психолог Юлия Макарова порекомендовала выпускникам "оставить зубрежку" и сфокусироваться на своем эмоциональном и психологическом состоянии.

"Вспомнить о том, что приносит ощущение ресурса, ощущение уверенности, спокойствия, попробовать для себя актуализировать эти психологические состояния... Дать себе какие-то позитивные характеристики. Вспомнить ситуации, когда чувствовал себя уверенно, расслабленно", – объяснила она.





Юлия Макарова психолог Человеку нужно самому знать, что дает ему ресурс, что дает ему состояние расслабления, уверенности. Если это спорт, то следует заняться спортом. Если встреча с друзьями и это дает человеку ощущение поддержки, то встретиться с друзьями. Или же, наоборот, побыть в одиночестве, полежать и послушать музыку, – для каждого свое.

Кроме того, психолог порекомендовала за день до экзамена не фокусироваться на страхах, поскольку их можно легко разбудить, но "не упаковать обратно". По словам Макаровой, полностью избавиться от этого чувства не удастся. "Страх – мотивирующее чувство, если мне страшно, значит, я что-то делаю, чтобы мне, наоборот, было менее страшно", – сказала она.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Пребывать в спокойном, расслабленном состоянии Макарова посоветовала и родителям. По мнению специалиста, важно демонстрировать своему ребенку веру в него, подавать пример уверенности и избегать негативных эмоций.



Соболева Илона