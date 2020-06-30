Эксперты оценили решение открыть школы с 1 сентября

В министерстве просвещения России рассказали, что учебный год для школьников начнется по плану, то есть с сентября. Вместе с тем отмечается, что меры по эпидемиологической защите в учебных заведениях усилят на фоне ситуации с COVID-19. Разбираемся, нужно ли открывать школы с начала осени.



Не изменяя традициям

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, учебный год в школах начнется традиционно – 1 сентября.

"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих учеников", – пояснил он.

Министр подчеркнул, что при этом меры по эпидемиологической защите в школах усилят. По словам Кравцова, такая работа уже идет с регионами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вероятность возвращения школьников за парты в сентябре высокая.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая.

Не планируют переносить начало учебного года и в вузах. Об этом рассказали в министерстве науки и высшего образования России. Ранее с инициативой начать обучение с октября из-за пандемии коронавируса выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, парламентарий предложил сохранить это новшество и в дальнейшем.





В Москве к 1 сентября предполагается открытие 20 новых образовательных учреждений, из которых 13 – детские сады, а 7 – школы. Таким образом, для детей подготовят шесть тысяч новых мест. А по итогам года в городе появится 16 новых детских садов, рассчитанных на 4,5 тысячи детей и 24 школы – на 13,5 учеников.

Пора ли возвращаться?

Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец в разговоре с Москвой 24 заявила, что при благополучной эпидемиологической ситуации детям следует пойти в школу в сентябре.

"Конечно, здесь мы обязаны внимательно следить за ситуацией с коронавирусом. Если не будет второй волны, которой сейчас всех пугают, то, конечно, дети должны пойти в школу 1 сентября... Большинство родителей в случае снятия ограничений с удовольствием отправят своих детей в школу", – считает она.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Если кто-то категорически не хочет, боится, то может этого не делать, потому что образование – это право. Здесь у родителей несколько вариантов: они могут ребенка перевести на семейное образование, какие-то другие форматы выбрать для себя. Но все мы искренне рассчитываем, что дети придут в школу традиционно.

По мнению Волынец, дистанционное обучение имеет ряд недостатков, среди которых отсутствие живого общения с учителями и сверстниками. По словам эксперта, в режиме онлайн дети хуже усваивают информацию.

Вместе с тем Волынец уверена, что в случае возвращения учеников в школы в сентябре важно учесть все меры эпидемиологической защиты. В качестве примера она назвала кварцевание и проветривание классов, санитарную обработку всех поверхностей. А вот ношение масок и перчаток на протяжении всего дня эксперт не считает необходимостью.



Она подчеркнула, что прогнозы Минпросвещения, касающиеся начала учебного года, делаются на основе тех данных, которые есть на сегодняшний день. "Естественно, если будут какие-то изменения, то вся страна будет под эти изменения подстраиваться, мы все от этого зависим", – заключила Волынец.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа усомнилась, что начинать новый учебный год нужно в сентябре. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

"Мне кажется, пока про 1 сентября говорить рановато. Мы видим по статистике, что количество заболевших не падает, плато есть, но людей очень много болеет... Я бы, конечно, еще осторожно к этому относилась", – считает эксперт.

Она подчеркнула, что люди слишком рано расслабились. Кроме того, по мнению врача, у россиян страдает культура санитарно-эпидемиологического поведения.

"Люди не надевают маски, не говоря уже о перчатках. Хотя бы маски надевали, чтобы не было воздушно-капельного пути передачи. Если его не исключить, то у нас пойдет и вторая, и третья волны", – уверена Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт Дети более чем кто бы то ни было подвержены риску, они контактируют больше и, конечно, не носят маски. Они тоже тяжело болеют, потому что им не скажешь не ходи туда, не делай то, они уже самостоятельные личности.

Эксперт отметила, что в случае начала учебного года в сентябре важно контролировать состояние детей. "Нужен контроль температуры, контроль простуды, то есть даже если ребенок простыл, то он должен остаться дома. К тому же если ребенок заболел, то его обязательно надо сразу проверять на COVID-19", – полагает Лапа.

При этом врач согласилась, что для профилактики инфекции важно делать кварцевание и проветривание кабинетов.



Соболева Илона