Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Существенных сбоев и недочетов во время проведения пробного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 29 июня зафиксировано не было. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игоря Круглинского.

"Каких-то существенных сбоев, недочетов выявлено не было. В целом можно сказать, что у нас пробное мероприятие проводится в штатном режиме", – рассказал Круглинский.

Днями для проведения пробных ЕГЭ были выбраны 29 и 30 июня. Они проходят без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников.

Официально экзамены у выпускников начнутся 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

10 июля состоится ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии. В этот же день запланирована письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устную часть экзамена проведут 22 и 23 июля.

На 24 июля назначен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков. Сдать экзамен по ним, а также по другим предметам можно будет 25 июля. В августе ожидается вторая волна ЕГЭ.

В этом году сдавать ЕГЭ собираются около 80 тысяч человек, из них 64 тысячи – выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет.

