Российские школьники смогут возобновить обучение в начале сентября – Роспотребнадзор

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Российские дети, возможно, смогут вернуться в школу в начале сентября. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в ведомстве уже разработали рекомендации по организации учебного процесса. Она заявила, что ситуацию с коронавирусом в настоящее время можно расценивать как управляемую.

"Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <...>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", – сообщила Попова.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ. Согласно приказу ведомства, 3 июля пройдут первые экзамены. В эту дату проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.

15 июня выпускникам московских школ вручили аттестаты об окончании школы. Документы о среднем общем образовании получили 64 тысячи выпускников. 57,5 тысячи из них – это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки.