Российские школьники смогут возобновить обучение в начале сентября – Роспотребнадзор

21:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские дети, возможно, смогут вернуться в школу в начале сентября. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что в ведомстве уже разработали рекомендации по организации учебного процесса. Она заявила, что ситуацию с коронавирусом в настоящее время можно расценивать как управляемую.
"Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <...>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", – сообщила Попова.
Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ. Согласно приказу ведомства, 3 июля пройдут первые экзамены. В эту дату проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в два дня – 6 и 7 июля.
15 июня выпускникам московских школ вручили аттестаты об окончании школы. Документы о среднем общем образовании получили 64 тысячи выпускников. 57,5 тысячи из них – это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки.
Аттестаты с отличием получили более 6 тысяч выпускников столичных школ
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