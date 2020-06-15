В Москве выпускникам вручили аттестаты об окончании школы

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Столичным 11-классникам вручили аттестаты об окончании школы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, документы о среднем общем образовании получили 64 тысячи выпускников. 57,5 тысячи из них – это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки.

Аттестаты с отличием в этом году выдали почти 6,8 тысячи выпускников. Больше всего их в школах № 1535, "Покровский квартал" и № 710.

"64 тысячи московских школьников получили свои долгожданные аттестаты. Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Все прошло с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей", – заявила Ракова.

Она подчеркнула, что последние три месяца были необычными в том числе для школьников и учителей, но, несмотря на перевод обучения в дистанционный формат, почти семи тысячам выпускников удалось окончить школу с отличием.

Для тех 11-классников, которые собираются поступать в вузы, с 3 июля стартует ЕГЭ. При его проведении в Москве обеспечат соблюдение всех санитарных требований.

На данный момент экзамены планирует сдавать более 736 тысяч школьников.

29 и 30 июня станут днями пробных ЕГЭ. Они пройдут без школьников и в большей степени направлены на проверку подготовки к тестированию уже с участием выпускников. Тестирование по русскому языку пройдет 6 и 7 июля. Экзамен по профильной математике пройдет 10 июля.

Также новыми правилами предусмотрены два резервных дня. 24 июля можно будет сдать любой предмет, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля отведено под все дисциплины без исключения. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.