Онлайн-выпускной российских студентов пройдет 27 июня

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Всероссийский онлайн-выпускной для студентов запланирован на 27 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство науки и высшего образования РФ.

"Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости", – сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что онлайн-мероприятие также посетят артисты и блогеры. Организаторами выступят, помимо государственной структуры, АНО "Россия – страна возможностей" и Российский союз ректоров.

По словам руководителя ведомства Валерия Фалькова, онлайн-выпускной может стать традиционным летним праздников студенчества. В подобном формате, как заявил специалист, удается соединить сообщество обучающихся со всей страны.

Дистанционно состоится и знаменитый праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Вечер организуют на платформе Mail.ru и социальной сети "ВКонтакте".

