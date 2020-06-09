Выпускные в школах могут провести очно после завершения ЕГЭ

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Выпускные вечера в школах могут провести в очном формате после завершения периода сдачи единого государственного экзамена. С таким заявлением выступили в министерстве просвещения РФ.

Уточняется, что очные торжества предлагается провести с учетом требований Роспотребнадзора.

"27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов. Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные, с Роспотребндазором мы говорили, это выпускные традиционные после ЕГЭ", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее в Минпросвещения заявили, что выпускные вечера в традиционной форме могут пройти только в тех российских регионах, которые выйдут к этому времени на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

При этом последний звонок для выпускников прошел в этом году в онлайн-формате. Известно, что в дистанционных праздничных мероприятиях приняло участие более 57 тысяч столичных школьников.