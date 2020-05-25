Здоровье вместо выпускного. Школьники передали собранные деньги на лечение ребенка

Школьники отправляют сэкономленные с выпускного деньги на лечение ребенка

В этом году традиционный выпускной у школьников не состоится. Однако деньги, которые должны были потратить на праздник, решили направить на доброе дело – спасти ребенка.

"Мы очень расстроились, с девочками плакали ночами, потому что невозможно. Мы каждый год смотрели, как наши ребята из школы выпускаются. Мы все мечтали, предвкушали: вот мы тоже выпустимся, как они, у нас тоже будет красивый бал", – рассказала учащаяся 11-го класса Натали Оганесян.

Ее мама тоже мечтала побывать на выпускном своей дочери. О том, что торжество не состоится, она узнала от директора школы. Тогда же и появилось предложение направить собранные средства на лечение малышки.

"Лучше эти средства давайте подарим девочке. Это шанс, чтобы она была здоровой. И, конечно, все родители единогласно согласились", – рассказала Людмила Оганесян.

Сейчас учащиеся столичных школ помогают распространять информацию об Ирише, чтобы о ней узнало как можно больше людей.

"Каждый раз, когда мы слышим, сколько процентов собрано, мы прыгаем от счастья. Она нам родной девочкой уже стала", – добавила выпускница Натали.

К акции по сбору средств для годовалой девочки с диагнозом "спинально-мышечная атрофия" первыми подключились ученики и педагоги школы № 2006. Их стали называть волшебниками Ириши. Позднее на призыв о помощи откликнулись еще несколько школ, поскольку цена спасения малышки поистине большая – 150 миллионов рублей.

"Исходя из ситуации в стране, каждый пересматривает свои ценности, приоритеты. Мы решили направить в это русло, в помощь Ире. И на самом деле, когда у человека что-то происходит не очень хорошее, у него происходит переоценка ценностей", – отметила мама выпускницы Маргариты Беловой Наталья.

По словам папы Ириши Дмитрия Шестакова – директора одной из столичных школ, – он не ожидал такой поддержки от педагогов, учеников и их родителей. Он рассказал, что сбор средств длится 3,5 месяца. За это время удалось общими усилиями собрать 135 миллионов рублей.

"Нам осталось немного до цели. Наша семья всех благодарит: и родителей выпускников, и выпускников. Дети подталкивали родителей, чтобы обратили внимание на нашу беду, на нашу семью. И спасли ребенка", – отметил Шестаков.

Как только вся сумма будет собрана, девочке сделают инъекцию в одной из московских клиник. По словам врачей, после лечения развитие тяжелой болезни удастся остановить. Одиннадцатиклассники надеются, что все их старания не напрасны.