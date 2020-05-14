Ветеран собрала 3 млн рублей пострадавшим от COVID-19 медикам

Ветеран из Петербурга собрала для семей российских врачей, умерших от COVID-19, 3 млн руб

Жительница Санкт-Петербурга собрала три миллиона рублей для семей врачей, умерших от коронавирусной инфекции, передает телеканал Москва 24.

Зинаида Корнева вдохновилась поступком британского ветерана, который собрал деньги благодаря марафону. Для врачей ему удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов.

Женщина ведет свой канал в YouTube, где рассказывает о войне и пациентах с коронавирусом. Там же она постоянно благодарит всех тех, кто не остался в стороне и помог нуждающимся.

"Дорогие мои. Мы за две недели собрали целых три миллиона. Мы вместе это сделали с вами. Спасибо вам. Конечно, никакие деньги не вернут близких, но когда приходит горе, каждому человеку хочется, чтобы с ним был кто-то рядом", – заявила Корнева.

В списке женщины числятся уже 150 имен врачей, которые погибли из-за коронавируса. Как рассказала Корнева, один миллион уже передали родственникам медиков. При этом женщина отметила, что главная сложность оказалась в поиске родных. Сбор средств останавливать не планируют.

В апреле британские альпинисты Гарри Ричардс и Чарли Харборд, оказавшиеся в самоизоляции в Лондоне, совершили восхождение на Эверест в домашних условиях. Спортсмены преодолели 8 848 метров по обычной лестнице.

Восхождение заняло 23 часа. Во время него альпинисты вели трансляцию в Сети, где собирали денежные средства британским медикам. Им удалось собрать 8,5 тысячи евро.

А мировые звезды в поддержку врачей дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.

За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

