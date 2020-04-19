Мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт

Мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе", передает телеканал Москва 24.

На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды. Концерт был организован в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом.

Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе. Все участники концерта выступали из дома по видеосвязи.

Ранее художники в Подмосковье отблагодарили врачей, борющихся с COVID-19. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

Как рассказал один из художников Илья Демченко, площадь надписи составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. Ее ширина – 25 квадратных метров, а высота – 48–50 квадратных метров.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

