Певица Pink рассказала, как боролась с коронавирусом

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Американская певица Pink рассказала, как несколько недель боролась с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Певица страдает астмой, из-за чего болезнь протекала тяжело. По словам Pink, она не могла жить без ингалятора.

"Никогда раньше мне не было так страшно... И ты ничего не можешь сделать – только ждать, дав своему организму время для борьбы с вирусом", – написала Pink в своем Instagram.

Ранее Pink рассказала, что у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона был обнаружен коронавирус. Она пояснила, что у их лечащего врача был доступ к тестам и у них результат оказался положительным. Певица пояснила, что после этого ее семья в течение двух недель находилась дома и выполняла указания доктора и повторный тест показал отрицательный результат.