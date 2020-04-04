Pink рассказала, что была заражена коронавирусом

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Американская певица Pink рассказала, что у нее был обнаружен коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным", – сообщила певица.

Pink пояснила, что после этого ее семья в течение двух недель находилась дома и выполняла указания доктора и повторный тест показал отрицательный результат.

Также артистка рассказала, что из выделенного ею миллиона по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе. Это деньги для поддержки медиков.

Заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз.

Также коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин.