Рэпер ST рассказал о сложностях онлайн-концертов

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Рэпер ST рассказал, как проводит время на самоизоляции и почему сложно давать онлайн-концерты.

"На самоизоляции я много сплю, высыпаюсь и смотрю сериалы. Из последних, что я досмотрел до конца, – "Молодой Папа", "Новый Папа", и досматриваю сейчас "Мир дикого запада", – цитирует Александра Степанова ИА "НСН".

Музыкант также отметил, что дает онлайн-концерты, проводит прямые эфиры в Instagram и играет их "так, будто у нас на концерте полный зал зрителей".

"Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией", – посетовал ST.

Он добавил, что его самый продолжительный онлайн-концерт продлился 24 часа и состоялся в прошлом году 4 апреля. Также ST рассказал, что он, как и большинство музыкантов, теряет деньги из-за отсутствия концертов.

"Если очень долго продлится самоизоляция и я без концертов и выступлений буду жить только на выплаты из РАО, то я не буду таким веселым, как сейчас", – признался артист.

Он сказал, что по факту на данный момент является безработным обладателем ипотеки с малышом на руках.