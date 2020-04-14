Рэпер ST рассказал о сложностях онлайн-концертов

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Рэпер ST рассказал, как проводит время на самоизоляции и почему сложно давать онлайн-концерты.
"На самоизоляции я много сплю, высыпаюсь и смотрю сериалы. Из последних, что я досмотрел до конца, – "Молодой Папа", "Новый Папа", и досматриваю сейчас "Мир дикого запада", – цитирует Александра Степанова ИА "НСН".
Музыкант также отметил, что дает онлайн-концерты, проводит прямые эфиры в Instagram и играет их "так, будто у нас на концерте полный зал зрителей".
"Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией", – посетовал ST.
Он добавил, что его самый продолжительный онлайн-концерт продлился 24 часа и состоялся в прошлом году 4 апреля. Также ST рассказал, что он, как и большинство музыкантов, теряет деньги из-за отсутствия концертов.
"Если очень долго продлится самоизоляция и я без концертов и выступлений буду жить только на выплаты из РАО, то я не буду таким веселым, как сейчас", – признался артист.
Он сказал, что по факту на данный момент является безработным обладателем ипотеки с малышом на руках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: