Сурганова рассказала, что не боится здороваться и обниматься

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Музыкант Светлана Сурганова заявила, что введение режима самоизоляции не сильно сказалось на ее жизни. Артистка по-прежнему не боится здороваться и обниматься с людьми, как сообщает ИА "НСН".

"Моя самоизоляция – это мои каждодневные выезды на нашу новую студию, где мы с коллективом в дальнейшем будем репетировать, творить, записывать наши альбомы. Я живу в обычном, привычном мне режиме. Моя самоизоляция ничего не изменила", – заявила певица.

По словам Сургановой, она по-прежнему приветствует своих коллег-музыкантов. Лидер группы "Сурганова и оркестр" также заявила, что для нее период самоизоляции очень приятен в силу интровертного склада характера.

Также певица рассказала о планах на большой онлайн-концерт. Ожидается, что он пройдет 26 апреля.

Людям, находящимся в самоизоляции, Светлана Сурганова посоветовала читать книги и думать "о многих важных вещах".

В целях предотвращения распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом объявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.

