В музее рассказали о самоизоляции Маяковского

07:52
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Русский поэт и драматург Владимир Маяковский имел свой опыт самоизоляции. Кроме того, он отличался чистоплотностью. Об этом сообщили в Государственном музее Маяковского.
По словам экспертов, самоизоляция поэта продлилась ровно два месяца.
"С 28 декабря 1922 до 28 февраля 1923 года он по уговору с Лилей Брик выходил только в редакцию, а в остальное время сидел дома. <...> Результат, правда, того стоил: появилась гениальная поэма "Про это", – передает РИА Новости слова научного сотрудника музея Галины Антиповой.
Отмечается также, что Маяковский "стоял на страже санитарного просвещения".
"На его плакатах – страшные зеленые холера и тиф. Его коммуна стерильна, и всех радуют якобы уже изобретенные роботы – телевоксы", – подчеркнула Антипова.
Как сообщили работники музея, повышенная чистоплотность вошла в привычку Маяковского после несчастного случая в семье.
"Его отец умер от заражения крови, поранив палец. Это воспоминание и страх остались у поэта на всю жизнь", – сообщили в музее.
По мнению Антиповой, неизвестно, как бы поэт отреагировал на сложившуюся сегодня мировую ситуацию с пандемией коронавируса. В этом контексте новый смысл приобретают строки, написанные Маяковским: "Шагай, стомиллионная масса, <...> в ста миллионах масок".
14 апреля исполняется 90 лет со дня смерти Владимира Маяковского. Он считается одним из крупнейших поэтов ХХ века.
Ранее психолог посоветовал на самоизоляции заняться своими внутренними проблемами. Кроме того, специалист рассказал о приемах, с помощью которых удастся не испортить отношения с семьей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: