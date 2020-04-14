В музее рассказали о самоизоляции Маяковского

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Русский поэт и драматург Владимир Маяковский имел свой опыт самоизоляции. Кроме того, он отличался чистоплотностью. Об этом сообщили в Государственном музее Маяковского.

По словам экспертов, самоизоляция поэта продлилась ровно два месяца.

"С 28 декабря 1922 до 28 февраля 1923 года он по уговору с Лилей Брик выходил только в редакцию, а в остальное время сидел дома. <...> Результат, правда, того стоил: появилась гениальная поэма "Про это", – передает РИА Новости слова научного сотрудника музея Галины Антиповой.

Отмечается также, что Маяковский "стоял на страже санитарного просвещения".

"На его плакатах – страшные зеленые холера и тиф. Его коммуна стерильна, и всех радуют якобы уже изобретенные роботы – телевоксы", – подчеркнула Антипова.

Как сообщили работники музея, повышенная чистоплотность вошла в привычку Маяковского после несчастного случая в семье.

"Его отец умер от заражения крови, поранив палец. Это воспоминание и страх остались у поэта на всю жизнь", – сообщили в музее.

По мнению Антиповой, неизвестно, как бы поэт отреагировал на сложившуюся сегодня мировую ситуацию с пандемией коронавируса. В этом контексте новый смысл приобретают строки, написанные Маяковским: "Шагай, стомиллионная масса, <...> в ста миллионах масок".

14 апреля исполняется 90 лет со дня смерти Владимира Маяковского. Он считается одним из крупнейших поэтов ХХ века.

Ранее психолог посоветовал на самоизоляции заняться своими внутренними проблемами. Кроме того, специалист рассказал о приемах, с помощью которых удастся не испортить отношения с семьей.