Актеры и музыканты запустили флешмоб #homeartchallenge

Фото: instagram.com/zhukowgleb

Российские актеры, музыканты и художники запустили флешмоб под названием #homeartchallenge. В рамках мероприятия предлагается продекламировать отрывки из любимых произведений либо показать свои творения.

К акции присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Алекснадрова, передает ТАСС.

Отмечается, что Волкова представила свое стихотворение, которое она сочинила во время самоизоляции, а Кабо прочла стихотворение Анны Ахматовой "То пятое время года…".

"Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах – должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу", – написала Кабо в своем Instagram.

Помимо этого, участниками флешмоба уже стали художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, которые делятся изображенными на холстах видами из окон, а также другие деятели культуры. Эстафету передали и Елизавете Боярской, Сергею Бурунову.

В #homeartchallenge поучаствовал и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, прочтя свое эссе, написанное для книги отца "Преодоление".

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.

В воскресенье, 29 марта, в Москве и Подмосковье ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соблюдать самоизоляцию теперь должны граждане всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.