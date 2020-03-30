Актеры и музыканты запустили флешмоб #homeartchallenge

Фото: instagram.com/zhukowgleb
Российские актеры, музыканты и художники запустили флешмоб под названием #homeartchallenge. В рамках мероприятия предлагается продекламировать отрывки из любимых произведений либо показать свои творения.
К акции присоединились актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Алекснадрова, передает ТАСС.
Отмечается, что Волкова представила свое стихотворение, которое она сочинила во время самоизоляции, а Кабо прочла стихотворение Анны Ахматовой "То пятое время года…".
"Пандемия отменила спектакли, закрыла театры, лишила нас встреч со зрителями, мы прервали нить нашего творческого общения, это ужасно, мне кажется, что в любые времена искусство должно быть в наших душах – должна звучать музыка, поэзия, мы должны любить литературу", – написала Кабо в своем Instagram.
Помимо этого, участниками флешмоба уже стали художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, которые делятся изображенными на холстах видами из окон, а также другие деятели культуры. Эстафету передали и Елизавете Боярской, Сергею Бурунову.
В #homeartchallenge поучаствовал и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, прочтя свое эссе, написанное для книги отца "Преодоление".
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.
В воскресенье, 29 марта, в Москве и Подмосковье ввели ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соблюдать самоизоляцию теперь должны граждане всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тысячи человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: