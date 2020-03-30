В России разработали противовирусный комбинезон

Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз. Об сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Как отмечается, комбинезоны предназначены для медиков, сотрудников обслуживающего сектора и специализированных служб.

В пресс-службе пояснили, что костюмы сделаны из дублирующего пленочного материала. Модель предусматривает капюшон и закрывает все тело.

Разработка отливается от аналогов тем, что гарантирует защиту от проникновения биологических агентов, а также от опасных химических веществ. Материал, из которого изготовлен комбинезон, не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

Также в России активно ведется разработка вакцины от коронавируса. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее рассказала, что вакцину разработают примерно через 11 месяцев. Кроме того, она отметила, что сотрудники ведомства создали семь прототипов вакцины. Ее разработали, применив генно-инженерный метод.

23 марта глава ФМБА рассказала, что разработка вакцины от коронавируса прошла первую стадию. Кроме того, Скворцова отметила, что эксперты агентства разрабатывают схемы лечения наиболее тяжелых форм заболевания, вызванных COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось.